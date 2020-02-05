ЕР хочет распространить акцию "Подарок новорожденному" на все регионы

Акция "Подарок новорожденному" проводится Минпросвещения, Минтруда, Минэкономразвития и министерством финансов РФ в рамках программы "Десятилетие детства". Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, каждой роженице при выписке из роддома в рамках акции будет предоставлен набор для новорожденного со всеми необходимыми предметами ухода, преимущественно российского производства.