ЕР хочет распространить акцию "Подарок новорожденному" на все регионы

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Единая Россия" просит правительство РФ включить акцию "Подарок новорожденному" в нацпроект "Демография" и распространить ее на все регионы, сообщила координатор партпроекта ЕР "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
Акция "Подарок новорожденному" проводится Минпросвещения, Минтруда, Минэкономразвития и министерством финансов РФ в рамках программы "Десятилетие детства". Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, каждой роженице при выписке из роддома в рамках акции будет предоставлен набор для новорожденного со всеми необходимыми предметами ухода, преимущественно российского производства.
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"В настоящее время акция "Подарок новорожденному" реализуется лишь в 22 регионах, в остальных субъектах такой вид помощи семьям не предусмотрен. В связи с этим партия обратилась в правительство Российской Федерации с предложением включить акцию в нацпроект "Демография" и обеспечить ее финансирование федеральными средствами", - приводятся слова Окуневой на официальном сайте ЕР.