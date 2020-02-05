В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Глава крымского правительства Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды в Симферополе

Ранее глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с нехваткой воды в водохранилищах, снабжающих город водой. Планировалась, что вода будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером с 10 февраля.

"На сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды", - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook , отметив, что за прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу республики водными ресурсами, составил 732 тысячи кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем за весь прошлый месяц.

Премьер подчеркнул, что по оперативной информации, на сегодня Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Партизанское – на 34%, Аянское водохранилище – на 32%.

"Опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период на полуострове выпало недостаточное количество осадков, водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены на треть. Именно этим обуславливается повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб", - пояснил Гоцанюк.

Премьер также отметил, что задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития в случае необходимости введения графика подачи воды.

"Такая схема есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости. При этом общественность будет заранее проинформирована. Правительство же со своей стороны предпринимает все необходимые меры по сокращению возможных утечек воды", - отметил премьер.