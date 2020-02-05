В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом

"Пятого февраля в Висконсине был подтвержден первый случай 2019-nCoV", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Всего в этом штате были проверены 10 человек, у семи из них отрицательные результаты, у одного положительные, еще двое пока не прошли проверку до конца.
Всего по состоянию на вечер 4 февраля, согласно информации Центров по контролю и профилактике заболевания США, в стране были проверены 293 человека, из которых положительный результат был у 11, отрицательный у 206. Результаты еще 76 человек не были готовы.
Число проверяемых может возрасти еще на несколько сотен, так как утром в среду два самолета доставили в США из Китая еще около 350 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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