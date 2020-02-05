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В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек
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РИА Новости

В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек

22:48 05.02.2020
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© AP Photo / Khalid MohammedПротесты в Ираке
Протесты в Ираке
© AP Photo / Khalid Mohammed
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. По меньшей мере 85 человек пострадали в результате столкновений в городе Наджаф в одноименной провинции на юге Ирака, передает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны.
По данным иракских СМИ, столкновения произошли на площади ас-Садрейн между демонстрантами и сторонниками влиятельного шиитского политика и религиозного лидера Муктады ас-Садра.
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"Зафиксировано 85 пострадавших, некоторые из них серьезно ранены в результате событий, происходящих в центре провинции Наджаф", - сообщил источник телеканала.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев.
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