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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-05T22:05+0300
https://ria.ru/20200205/1564300409.html
В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли четыре человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/152242/31/1522423199_0:155:2048:1307_1036x0_80_0_0_19f7cdda523111f1342bc06d71ad2234.jpg
РИА Новости

В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли четыре человека

22:05 05.02.2020
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© AFP 2020 / Miguel Medina Сирийские боевики в Алеппо
Сирийские боевики в Алеппо
© AFP 2020 / Miguel Medina 
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела террористами одного из районов города Алеппо в Сирии, сообщает государственный сирийский телеканал Al-Ikhbariya.
По сообщению телеканала, террористы обстреляли снарядами район аль-Хамдания на юго-западе Алеппо, в результате четыре человека погибли, семь получили ранения.
Город Алеппо в Сирии
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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