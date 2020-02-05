В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли четыре человека

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела террористами одного из районов города Алеппо в Сирии, сообщает государственный сирийский телеканал Al-Ikhbariya.
По сообщению телеканала, террористы обстреляли снарядами район аль-Хамдания на юго-западе Алеппо, в результате четыре человека погибли, семь получили ранения.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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