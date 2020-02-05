Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

ДАМАСК, 5 фев — РИА Новости. Сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб , заявил РИА Новости военный источник.

"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.

Ранее сирийские СМИ писали, что боевики бежали из населенного пункта под натиском правительственных сил.

Город Саракиб является ключевым в Идлибе и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия — Алеппо) и M5 (Дамаск — Алеппо). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Боевики продолжали открывать огонь вопреки объявленному в январе режиму тишины.

На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама — Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.