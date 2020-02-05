Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-05T22:05+0300
https://ria.ru/20200205/1564299998.html
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009331_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_74f92953794bbce0b94431ed9fbbd4e3.jpg
РИА Новости

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

21:42 05.02.2020 (обновлено: 22:05 05.02.2020)
11054
© Фото : SANAСирийские военные в провинции Идлиб
Сирийские военные в провинции Идлиб
© Фото : SANA
ДАМАСК, 5 фев — РИА Новости. Сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, заявил РИА Новости военный источник.
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Ранее сирийские СМИ писали, что боевики бежали из населенного пункта под натиском правительственных сил.
Город Саракиб является ключевым в Идлибе и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия — Алеппо) и M5 (Дамаск — Алеппо). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
4 февраля, 17:45
Лавров: поступают данные о развертывании турецких войск в Идлибе
Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Боевики продолжали открывать огонь вопреки объявленному в январе режиму тишины.
На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
4 февраля, 17:05Война в Сирии
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия
Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама — Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
В заключенном в сентябре 2018 года между Россией и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
29 января, 20:08Война в Сирии
Сирийские военные освободили 27 населенных пунктов в Идлибе
36622205
Обсудить 15
Война в СирииСирияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)В мире
Популярные комментарии
Молодцы. Так держать!
5 февраля, 22:03
Валерий Камаев
59100640
Дави турчатских выкормышей!
5 февраля, 22:18
Клуб имени Маркова
3720001
Рекомендуем
Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб
Армия Сирии окружила в Идлибе три пункта наблюдения турецких военных
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Подводная лодка проекта Ясень-М
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Импичмент президента США Дональда Трампа
Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в этом году
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
Патруль российской военной полиции в Сирии
Российский военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В МИД Германии следят за дискуссией в США по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
Лента новостейМолния