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У сбежавшей из клиники Зальцбурга австрийки не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У сбежавшей из клиники Зальцбурга австрийки не обнаружили коронавирус

21:20 05.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Наличие коронавируса в крови австрийки, сбежавшей из больницы Зальцбурга, не подтвердилось, сообщил телеканал ORF.
Ранее стало известно, что 31-летняя пациентка с подозрением на коронавирус в ночь на среду убежала из инфекционного отделения больницы Зальцбурга. Ее поисками занималась полиция. По данным телеканала, коронавирус в крови женщины не обнаружили.
В настоящий момент в Австрии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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