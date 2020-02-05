У сбежавшей из клиники Зальцбурга австрийки не обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что 31-летняя пациентка с подозрением на коронавирус в ночь на среду убежала из инфекционного отделения больницы Зальцбурга. Ее поисками занималась полиция. По данным телеканала, коронавирус в крови женщины не обнаружили.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.