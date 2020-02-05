ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правозащитный центр Правозащитный центр "Единой России" предложил Минздраву и МВД при медицинском освидетельствовании водителей смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия вещества в организме, сообщает пресс-служба партии.

Сопредседатель Правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов отметил, что есть примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он адекватен и способен управлять автомобилем, но закон может трактовать результат его анализов так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ.

"Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации Правозащитный центр направит в Минздрав и МВД", - цитирует пресс-служба партии Старшинова.

Предлагается также закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.