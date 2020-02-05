Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T21:17+0300
https://ria.ru/20200205/1564299490.html
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
https://cdn21.img.ria.ru/images/92690/05/926900540_0:46:3001:1734_1036x0_80_0_0_415806a0c4c99559e3175cd1e652d6e7.jpg
РИА Новости

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

21:17 05.02.2020
2524
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правозащитный центр "Единой России" предложил Минздраву и МВД при медицинском освидетельствовании водителей смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия вещества в организме, сообщает пресс-служба партии.
Сопредседатель Правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов отметил, что есть примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он адекватен и способен управлять автомобилем, но закон может трактовать результат его анализов так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ.
Мужчина на приеме у врача в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
17 января, 09:42
Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей
"Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации Правозащитный центр направит в Минздрав и МВД", - цитирует пресс-служба партии Старшинова.
Предлагается также закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по некоторым веществам занижены. Например, булка с маком может дать в анализах уже какую-то концентрацию опиатов. "Такие моменты нужно учитывать юридически", - приводит его слова пресс-служба ЕР.
Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
22 ноября 2019, 10:50
В "Трезвой России" прокомментировали новые правила медосмотра водителей
78530112
Обсудить 6
РоссияЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти
Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб
Армия Сирии окружила в Идлибе три пункта наблюдения турецких военных
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
Зрители на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Число раненых при жесткой посадке самолета в Стамбуле достигло 139
Скульптура с логотипом Google Android
Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Скорая помощь
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Катание на лыжах
Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
Лента новостейМолния