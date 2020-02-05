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Опеку над жившей в медцентре девочкой предложат бабушке и дедушке
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РИА Новости

Опеку над жившей в медцентре девочкой предложат бабушке и дедушке

21:11 05.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бабушке и дедушке девочки, которая жила 5 лет в перинатальном центе, могут предложить опеку над ней, или ребёнок может быть помещён в учреждение соцзащиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.
Ранее суд удовлетворил иск органов опеки об ограничении в родительских правах матери и отца пятилетней девочки, несколько лет проживающей в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". Заседание состоялось 5 февраля в Пресненском суде столицы. Решение суда вступит в законную силу через 30 дней.
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"В первую очередь мы предложим бабушке и дедушке оформить предварительную опеку. Для девочки это будет лучшим вариантом, для нас приоритет - семейная форма устройства. Второй вариант – девочка после подготовки и адаптации переедет в наше учреждение "Наш дом" - семейного типа с отдельными квартирами и где есть медицинское сопровождение. Мы будем просить нянь находиться вместе с ней. Расходы по содержанию девочки департамент возьмет на себя", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что продолжат работать с бабушкой и дедушкой и постараются помочь девочке попасть к родным людям. Там же добавили, что как вариант, будут искать временную семью, которая возьмет девочку под свою опеку.
"В течение этого месяца, назначенного для обжалования решения суда, девочку будут навещать наши специалисты: психолог поможет в более мягкой и менее травматичной адаптации девочки в новых условиях, а логопед проведет занятие по коррекции речи", - добавили в пресс-службе.
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Ранее в декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни провела в центре "Мать и дитя". Ее выписали в марте 2019 года из перинатального медицинского центра. В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное, в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
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