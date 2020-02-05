В России изменили правила полетов легких дронов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дроны весом менее 30 кг в России смогут свободно летать на высоте до 150 метров, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Поправка дополняет пункт 52, в котором говорится, что использование воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом в воздушном пространстве классов A, C и G осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства.

"Положения пункта 52 настоящих Правил не применяются в случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности", - говорится в постановлении "О внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства".

При этом полёты не могут выполняться над определёнными территориями, к которым относятся районы аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретными зонами, местами проведения публичных мероприятий и официальных спортивных мероприятий и пр. В этих случаях владельцам дронов придется получать временное разрешение на использование воздушного пространства.

Как заявил РИА Новости соруководитель рабочей группы рынка "Аэронет" НТИ Сергей Жуков, постановление было принято при участии экспертов "Аэронет". Раньше для проведения полетов беспилотных воздушных судов требовалось заранее подавать заявление, а согласование времени и маршрута полета длилось несколько дней. "Исключение составляли экспериментальные правила, которые были введены властями Казани, где подавалось заявление до 16 часов текущего дня и можно было начинать летать с 10 утра на следующий день", - рассказал Жуков.