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В России изменили правила полетов легких дронов
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РИА Новости

В России изменили правила полетов легких дронов

15:41 05.02.2020 (обновлено: 21:42 05.02.2020)
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© Фото : пресс-служба Госкорпорации РостехДрон
Дрон
© Фото : пресс-служба Госкорпорации Ростех
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дроны весом менее 30 кг в России смогут свободно летать на высоте до 150 метров, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
Поправка дополняет пункт 52, в котором говорится, что использование воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом в воздушном пространстве классов A, C и G осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства.
"Положения пункта 52 настоящих Правил не применяются в случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности", - говорится в постановлении "О внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства".
При этом полёты не могут выполняться над определёнными территориями, к которым относятся районы аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретными зонами, местами проведения публичных мероприятий и официальных спортивных мероприятий и пр. В этих случаях владельцам дронов придется получать временное разрешение на использование воздушного пространства.
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Как заявил РИА Новости соруководитель рабочей группы рынка "Аэронет" НТИ Сергей Жуков, постановление было принято при участии экспертов "Аэронет". Раньше для проведения полетов беспилотных воздушных судов требовалось заранее подавать заявление, а согласование времени и маршрута полета длилось несколько дней. "Исключение составляли экспериментальные правила, которые были введены властями Казани, где подавалось заявление до 16 часов текущего дня и можно было начинать летать с 10 утра на следующий день", - рассказал Жуков.
Он также отметил, что по новым правилам разрешаются полеты в прямой видимости до 500 метров от оператора и до 150 метров в высоту. "На самом деле это открывает большую страницу в жизни беспилотного движения, потому что становится возможным не только развлекательное, но и коммерческое использование дронов. Например, для авиахимических работ. Правда, речь идет пока только о светлом времени суток. Но это все равно большой шаг вперед", - считает эксперт.
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