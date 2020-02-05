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В Швейцарии выявили случай коровьего бешенства
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РИА Новости

В Швейцарии выявили случай коровьего бешенства

21:00 05.02.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВыпас коров в Смоленской области. Архивное фото
Выпас коров в Смоленской области. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Случай коровьего бешенства зарегистрирован на одной из ферм в центральной части Швейцарии, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) со ссылкой на местную ветеринарную службу.
Согласно данным OIE, на ферме в кантоне Швиц в конце января заболела и была забита 13-летняя корова. Анализы показали, что животное страдало коровьей губчатой энцефалопатии (BSE). Всего в хозяйстве содержатся 68 коров.
Коровье бешенство, или губчатая энцефалопатия, поражает нервную систему животных. Употребление мяса зараженных коров может вызвать у людей болезнь Кройцфельда-Якоба, которая почти всегда заканчивается летальным исходом.
Наибольшая концентрация возбудителя заболевания содержится в нервных тканях, он может быть обнаружен в тканях по всему организму и в крови. Прошлая вспышка заболевания в 2014 году в Британии унесла жизни 177 человек, 52 человека погибли в Европе. В 1990-х годах в рамках борьбы с коровьим бешенством в Британии было уничтожено более 180 тысяч голов скота.
Работа ветеринарной станции
30 октября 2019, 20:11Новости Подмосковья
Около 440 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в 2019 году
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ШвейцарияПроисшествияВ мире
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