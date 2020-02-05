В Швейцарии выявили случай коровьего бешенства

Согласно данным OIE, на ферме в кантоне Швиц в конце января заболела и была забита 13-летняя корова. Анализы показали, что животное страдало коровьей губчатой энцефалопатии (BSE). Всего в хозяйстве содержатся 68 коров.

Наибольшая концентрация возбудителя заболевания содержится в нервных тканях, он может быть обнаружен в тканях по всему организму и в крови. Прошлая вспышка заболевания в 2014 году в Британии унесла жизни 177 человек, 52 человека погибли в Европе. В 1990-х годах в рамках борьбы с коровьим бешенством в Британии было уничтожено более 180 тысяч голов скота.