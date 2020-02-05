Дуда решил баллотироваться в президенты Польши на второй срок

ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда официально заявил о намерении снова баллотироваться на пост главы государства.
В среду спикер сейма Польши (нижней палаты парламента) Эльжбета Витек назначила очередные президентские выборы на 10 мая.
"Конечно, я буду баллотироваться на этих президентских выборах. Я буду с полным смирением просить у вас ваши голоса", - заявил Дуда, выступая в среду перед жителями страны.
Дуду поддерживает правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского. Кроме того, уже объявлено, что кандидатом в президенты от оппозиции станет вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньская.
Также о своих президентских амбициях заявили известный журналист, телеведущий, публицист Шимон Холовня, который позиционирует себя как политика центристских взглядов, глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, также находящийся в оппозиции к правящей партии PiS, а от левых сил – глава партии "Весна", европарламентарий, ЛГБТ-активист Роберт Бедронь, депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак, реп-музыкант, депутат сейма, известный борьбой за легализацию марихуаны Петр Лирой-Мажец.
Президентские выборы проводятся в Польше всеобщим прямым голосованием. Если ни один из кандидатов в первом туре не набирает 50% голосов, проводится второй тур с участием кандидатов, занявших первое и второе место.
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