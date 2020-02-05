В аэропорту в Вене начнут измерять температуру у пассажиров из Китая

ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. В аэропорту австрийской столицы Вены пассажирам из Китая начнут измерять температуру на фоне вспышки коронавируса, сообщили в правительстве федеральной земли Нижняя Австрия.
Проверки начнутся с 6.00 четверга (8.00 мск). Первыми контроль пройдут пассажиры рейса CA841 из Пекина с запланированным прибытием в 6.05 (8.05 мск).
"После большого количества разговоров мы решили ввести эти проверки", - цитирует телерадиокомпания ORF Niederösterreich представителя земельного правительства.
Проверки будут проводить глава отдела здравоохранения Нижней Австрии, окружной врач города Брук-ан-дер-Лайта и четыре санитара скорой помощи Красного Креста.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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