В Хевроне израильские военные застрелили протестующего палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 5 фев - РИА Новости. Армия Израиля открыла огонь по палестинцу в городе Хеврон, бросившему в военнослужащих коктейль Молотова, сообщила пресс-служба израильских военных.
"Во время жестоких беспорядков, которые были спровоцированы в городе Хеврон некоторое время назад, военнослужащие армии обороны Израиля идентифицировали палестинца, который бросил в них коктейль Молотова", - говорится в заявлении армии.
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Как отмечает армия Израиля, "войска ответили огнем, чтобы устранить угрозу".
В свою очередь министерство здравоохранения Рамаллы сообщило, что 17-летний палестинец был убит в среду в столкновениях с израильскими военными в Хевроне.