Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T20:48+0300
https://ria.ru/20200205/1564298999.html
В Хевроне израильские военные застрелили протестующего палестинца
https://cdn25.img.ria.ru/images/154792/68/1547926853_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_b28d5e5c9dfb9bddba447f802bc368c0.jpg
РИА Новости

В Хевроне израильские военные застрелили протестующего палестинца

20:48 05.02.2020
385
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Majdi Mohammed
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 5 фев - РИА Новости. Армия Израиля открыла огонь по палестинцу в городе Хеврон, бросившему в военнослужащих коктейль Молотова, сообщила пресс-служба израильских военных.
"Во время жестоких беспорядков, которые были спровоцированы в городе Хеврон некоторое время назад, военнослужащие армии обороны Израиля идентифицировали палестинца, который бросил в них коктейль Молотова", - говорится в заявлении армии.
Столкновения палестинцев с израильтянами
29 января, 08:53
Палестино-израильский конфликт
Как отмечает армия Израиля, "войска ответили огнем, чтобы устранить угрозу".
В свою очередь министерство здравоохранения Рамаллы сообщило, что 17-летний палестинец был убит в среду в столкновениях с израильскими военными в Хевроне.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
7003517
Обсудить 2
Обострение палестино-израильского конфликтаАрмия обороны ИзраиляХеврон (провинция)Тель-АвивИзраильВ мире
Рекомендуем
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США в ближайшие 30 дней предпримут новые меры в отношении Венесуэлы
Израильские военнослужащие
Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб
Армия Сирии окружила в Идлибе три пункта наблюдения турецких военных
Выпас коров в Смоленской области. Архивное фото
В Швейцарии выявили случай коровьего бешенства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
В Раде назвали причину обысков в офисе телеканала "1+1"
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Зрители на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Сирийские боевики в Алеппо
В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли четыре человека
Работа уличного художника Banksy, изображающая крысу в маске
Во Франции задержали двух мужчин, причастных к краже работы Бэнкси
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Патруль российской военной полиции в Сирии
Российский военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
Израильские военные в городе Рамаллах
Израиль ограничил рыболовную зону сектора Газа в ответ на пуски ракет
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Сотрудник полиции в суде
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму вменяют новый эпизод
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
Лента новостейМолния