США в ближайшие 30 дней предпримут новые меры в отношении Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США в ближайшие 30 дней предпримут новые действия в отношении Венесуэлы , заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"В ближайшие 30 дней будут приняты некоторые действенные меры (в отношении Венесуэлы - ред.)", - сказал он журналистам.

По его словам, сейчас политика максимального давления на Каракас набрала примерно половину силы.

"В нашем распоряжении много средств, много целей. И мы планируем использовать столько из них, сколько необходимо, чтобы достичь нашей цели - положить конец этой диктатуре", - добавил чиновник.

Он не стал уточнять, какого рода меры следует ожидать. По его словам, указание об оказании максимального давления дано всему правительству США, а не только минфину.

Ранее министерство финансов США сообщило, что расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.