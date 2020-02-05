Украина признала неготовность к возвращению Крыма

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
В интервью агентству "Укринформ" "постпреда" спросили, как поступят киевские власти, если "завтра нужно будет вернуться в Крым".
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"Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать", — сказал Кориневич.
По его словам, в таком случае важно организовать работу местных и центральных властей, а у министерства "временно оккупированных территорий" и Совета национальной безопасности и обороны должно быть представление, как реагировать на такое развитие событий.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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