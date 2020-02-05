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2020-02-06T00:35+0300
https://ria.ru/20200205/1564298881.html
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
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РИА Новости

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

20:44 05.02.2020 (обновлено: 00:35 06.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
В интервью агентству "Укринформ" "постпреда" спросили, как поступят киевские власти, если "завтра нужно будет вернуться в Крым".
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22 ноября 2019, 13:53
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
"Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать", — сказал Кориневич.
По его словам, в таком случае важно организовать работу местных и центральных властей, а у министерства "временно оккупированных территорий" и Совета национальной безопасности и обороны должно быть представление, как реагировать на такое развитие событий.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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25 декабря 2019, 12:14
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Антон КориневичВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Заявления новообращенной укробендеровской власти день ото дня все забавнее. Варежки можно вернуть, если вы их по причине разгильдяйства потеряли, но Крым это не просто территория или неодушевленный предмет, там же люди живут, перепрошить сознание которых не удастся никому и никогда...мечтать и планировать можно что угодно, перспектива решения вопроса Крыма по сценарию бендеровцев и их кураторов из за большой лужи равна нулю и это подтверждается прямым волеизъявлением Крымчан.
5 февраля, 21:20
Борис Груздев
9220000
К возвращению в Калгари надо готовиться. Родина ждёт.
5 февраля, 21:02
vvab6
28290001
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