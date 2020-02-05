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Консульство узнает, были ли россияне на борту самолета в Стамбуле
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РИА Новости

Консульство узнает, были ли россияне на борту самолета в Стамбуле

20:25 05.02.2020 (обновлено: 22:30 05.02.2020)
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© AP Photo / DHAСамолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
© AP Photo / DHA
АНКАРА, 5 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. Власти Стамбула пока не могут предоставить информацию о том, были ли россияне на борту самолета авиакомпании Pegasus, который совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, данные уточняются, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии в среду.
Ранее самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, после чего загорелся и развалился на три части. Как сообщил министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан, при аварии никто не погиб. Ранее городские власти сообщали о 52 госпитализированных после аварии. Всего на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.
"Пока мы не обладаем точной информацией, находились ли в самолете граждане России. Ни авиакомпания, ни губернаторство пока не может точно подтвердить, что наших граждан не было. Вопрос уточняется", - сказал собеседник агентства.
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