Эскизный проект улучшенной плавучей АЭС появится в этом году

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург) должно к лету нынешнего года разработать эскизный проект российского оптимизированного плавучего атомного энергоблока и судна обеспечения электроэнергией, которые, в частности, могут поставляться на экспорт, следует из материалов на Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург) должно к лету нынешнего года разработать эскизный проект российского оптимизированного плавучего атомного энергоблока и судна обеспечения электроэнергией, которые, в частности, могут поставляться на экспорт, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом"

Эту работу "Айсберг" выполнит по заказу предприятия Росатома "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород). Согласно техническим требованиям на работу, "Айсбергу" предстоит разработать проектную документацию конкурентоспособного оптимизированного плавучего атомного энергоблока (ОПЭБ) и судна обеспечения электроэнергией (СОЭ) мощностью 100 МВт с реакторной установкой РИТМ-200М.

В эскизном проекте надо будет также оценить возможность и целесообразность выдачи с плавучего энергоблока низкопотенциального тепла береговым потребителям. Кроме того, надо будет учесть возможность работы ОПЭБ и СОЭ совместно с внешней опреснительной установкой. Расчет эксплуатационных затрат должен быть выполнен в привязке к площадкам как на территории России, так и в зарубежных странах.

В 2019 году в городе Певек на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". ПАТЭС оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

В России ранее ЦКБ "Айсберг" с участием Росатома был разработан обликовый проект оптимизированного плавучего атомного энергоблока. В частности, вместо реакторов КЛТ-40С на блоке спроектированы две модернизированные установки РИТМ-200М. Это увеличивает мощность ПАТЭС до 100 МВт, а также срок работы на одной загрузке ядерного топлива до десяти лет. Последнее позволяет исключить из состава плавучего энергоблока перегрузочный комплекс, хранилище отработавшего ядерного топлива и ряд других помещений. В результате по сравнению "Академиком Ломоносовым" сокращены габариты блока, на 9 тысяч тонн уменьшилось водоизмещение, на 30% выросла мощность и в 3,7 раза - энергоресурс.