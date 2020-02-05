Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
2020-02-05T20:13+0300
https://ria.ru/20200205/1564298302.html
Эскизный проект улучшенной плавучей АЭС появится в этом году
https://cdn23.img.ria.ru/images/15096/44/150964448_0:19:527:315_1036x0_80_0_0_459964dc3c17075f57abc7de520a5883.jpg
РИА Новости

Эскизный проект улучшенной плавучей АЭС появится в этом году

20:13 05.02.2020
59
© www.bellona.ruПроект плавучей АЭС
Проект плавучей АЭС
© www.bellona.ru
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург) должно к лету нынешнего года разработать эскизный проект российского оптимизированного плавучего атомного энергоблока и судна обеспечения электроэнергией, которые, в частности, могут поставляться на экспорт, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Эту работу "Айсберг" выполнит по заказу предприятия Росатома "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород). Согласно техническим требованиям на работу, "Айсбергу" предстоит разработать проектную документацию конкурентоспособного оптимизированного плавучего атомного энергоблока (ОПЭБ) и судна обеспечения электроэнергией (СОЭ) мощностью 100 МВт с реакторной установкой РИТМ-200М.
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
30 декабря 2019, 15:00Ядерные технологии
Год "Росатома": пуск плавучей АЭС и "противоаварийное" ядерное топливо
В эскизном проекте надо будет также оценить возможность и целесообразность выдачи с плавучего энергоблока низкопотенциального тепла береговым потребителям. Кроме того, надо будет учесть возможность работы ОПЭБ и СОЭ совместно с внешней опреснительной установкой. Расчет эксплуатационных затрат должен быть выполнен в привязке к площадкам как на территории России, так и в зарубежных странах.
В 2019 году в городе Певек на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". ПАТЭС оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.
Полная копия щита управления энергоблока БН-800 в учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС
1 января, 15:13Ядерные технологии
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
В России ранее ЦКБ "Айсберг" с участием Росатома был разработан обликовый проект оптимизированного плавучего атомного энергоблока. В частности, вместо реакторов КЛТ-40С на блоке спроектированы две модернизированные установки РИТМ-200М. Это увеличивает мощность ПАТЭС до 100 МВт, а также срок работы на одной загрузке ядерного топлива до десяти лет. Последнее позволяет исключить из состава плавучего энергоблока перегрузочный комплекс, хранилище отработавшего ядерного топлива и ряд других помещений. В результате по сравнению "Академиком Ломоносовым" сокращены габариты блока, на 9 тысяч тонн уменьшилось водоизмещение, на 30% выросла мощность и в 3,7 раза - энергоресурс.
Плавучие атомные теплоэлектростанции со временем могут стать одним из экспортных проектов Росатома. Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры российской атомной госкорпорации проявляют огромный интерес к ПАТЭС, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение островных и береговых государств в разных районах мира.
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку
19 декабря 2019, 11:52Теплоснабжение
На Чукотке начала работу плавучая АЭС "Академик Ломоносов"
000000
Обсудить 0
Ядерные технологииРосатомРоссияНовости - Ядерные технологии
Рекомендуем
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Россия планирует в ближайшее время обсудить с Ираном проект в Фордо
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
Сотрудник полиции в суде
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму вменяют новый эпизод
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В подмосковной Истре локализовали пожар на складе
Тициан. Се, Человек!. 1565-1570. Холст, масло.
В Пушкинский вернули после реставрации картину Тициана "Се, Человек!"
Патруль российской военной полиции в Сирии
Российский военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
Протесты в Ираке
В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Консульство узнает, были ли россияне на борту самолета в Стамбуле
Михаил Богданов
Богданов обсудил со спецпредставителем генсека ООН ситуацию в Ливии
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Россия подтвердила поддержку суверенитета и единства Ливана
Комплекс зданий Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архитекторы Лев Руднев, Владимир Мунц. 1938-51 гг.
Минобороны организовало систему для отбора инновационных проектов
Таблетки
Минздрав хочет уточнить определение фальсифицированного лекарства
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудит с главой МИД Италии ситуацию в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
Лента новостейМолния