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Директор парка "Тайган" оказался в одной камере с экс-мэром Евпатории
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РИА Новости

Директор парка "Тайган" оказался в одной камере с экс-мэром Евпатории

20:11 05.02.2020
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© Фото : Администрация ЕвпаторииМэр Евпатории Андрей Филонов
Мэр Евпатории Андрей Филонов
© Фото : Администрация Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков, арестованный за несвоевременную явку в суд, помещен в одну камеру с экс-мэром Евпатории Андреем Филоновым, сообщил РИА Новости адвокат Зубкова Арман Петросян.
Белогорский райсуд в понедельник отправил Зубкова в СИЗО за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде. Как сообщалось, он 20 января пропустил заседание суда по делу о нападении льва на посетительницу парка. Адвокат подал апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма.
"Олег Алексеевич (Зубков) до сих пор находится в шоке от случившегося. Условия содержания в следственном изоляторе нормальные. Сидит он в камере с одним человеком. Более менее начал нормально питаться", - сказал Петросян.
Адвокат подтвердил, что директор парка львов помещен в одну камеру с экс-мэром Евпатории Андреем Филоновым.
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"Это правда. Намного приемлемей, чтобы Зубков находился вместе с Филоновым в одной камере, чем с заключенными, которые обвиняются по таким статьям, как убийство, грабеж, разбой, изнасилование", - сказал Петросян.
По его словам, следственный изолятор и уполномоченный по правам человека Крыма сделали абсолютно все, чтобы права Зубкова были соблюдены и не нарушены.
Ранее в СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно живут около 60 львов, включая редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведены под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Филонов был задержан в апреле прошлого года. Ему инкриминируется "превышение служебных полномочий", уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, по указанию главы администрации был изменен вид назначения земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Евпаторийский горсовет отстранил Филонова от исполнения обязанностей.
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Сафари-парк "Тайган"Андрей ФилоновОлег ЗубковСледственный комитет РФКрымЕвпаторияПроисшествия
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