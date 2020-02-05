Директор парка "Тайган" оказался в одной камере с экс-мэром Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Директор крымского парка львов "Тайган" Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков , арестованный за несвоевременную явку в суд, помещен в одну камеру с экс-мэром Евпатории Андреем Филоновым , сообщил РИА Новости адвокат Зубкова Арман Петросян.

Белогорский райсуд в понедельник отправил Зубкова в СИЗО за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде. Как сообщалось, он 20 января пропустил заседание суда по делу о нападении льва на посетительницу парка. Адвокат подал апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма.

"Олег Алексеевич (Зубков) до сих пор находится в шоке от случившегося. Условия содержания в следственном изоляторе нормальные. Сидит он в камере с одним человеком. Более менее начал нормально питаться", - сказал Петросян.

Адвокат подтвердил, что директор парка львов помещен в одну камеру с экс-мэром Евпатории Андреем Филоновым.

"Это правда. Намного приемлемей, чтобы Зубков находился вместе с Филоновым в одной камере, чем с заключенными, которые обвиняются по таким статьям, как убийство, грабеж, разбой, изнасилование", - сказал Петросян.

По его словам, следственный изолятор и уполномоченный по правам человека Крыма сделали абсолютно все, чтобы права Зубкова были соблюдены и не нарушены.

Ранее в СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.

Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно живут около 60 львов, включая редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведены под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.