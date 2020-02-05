Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму вменяют новый эпизод

Гражданин РФ Олег Приходько, который по версии следствия планировал взрыв в административном здании на территории республики, был задержан 9 октября правоохранителями в Крыму. В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Приходько проходит по уголовному делу о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ.