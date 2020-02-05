Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму вменяют новый эпизод

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько инкриминируют подготовку поджога у здания генерального консульства РФ во Львове, сообщил РИА Новости его адвокат Назим Шейхмамбетов.
Гражданин РФ Олег Приходько, который по версии следствия планировал взрыв в административном здании на территории республики, был задержан 9 октября правоохранителями в Крыму. В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Приходько проходит по уголовному делу о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ.
"При ознакомлении с материалами, которые следствие предоставило в суд, мы увидели, что Олегу Аркадьевичу инкриминируют еще один эпизод по статье 205 УК России (подготовка террористического акта). А именно поджог здания генерального консульства Российской Федерации, расположенного в городе Львове", - сказал Шейхмамбетов.
По его словам, пока адвокатам не поступило уведомления о возбуждении нового уголовного дела.
"Каких-то подробностей и оснований для возбуждения уголовного дела мы не имеем. Как только ознакомимся, сможем дать более объемные пояснения по данному факту", - подчеркнул адвокат.
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