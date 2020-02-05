В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Пять человек погибли и один получил травмы при столкновении двух автомобилей в Харьковской области, сообщается в среду на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, авария произошла на трассе Киев-Харьков-Должанский в Изюмском районе.
"В результате ДТП погибли пять человек (данные устанавливаются, трое погибших в ВАЗ и двое в Daewoo) и пострадал один человек (водитель автомобиля Daewoo)", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента высвободили пострадавшего мужчину из автомобиля и передали его сотрудникам скорой помощи.
Полицейские устанавливают причину и обстоятельства происшествия.