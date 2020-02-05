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В Харьковской области в ДТП погибли пять человек
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РИА Новости

В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

20:06 05.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Пять человек погибли и один получил травмы при столкновении двух автомобилей в Харьковской области, сообщается в среду на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, авария произошла на трассе Киев-Харьков-Должанский в Изюмском районе.
"В результате ДТП погибли пять человек (данные устанавливаются, трое погибших в ВАЗ и двое в Daewoo) и пострадал один человек (водитель автомобиля Daewoo)", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента высвободили пострадавшего мужчину из автомобиля и передали его сотрудникам скорой помощи.
Полицейские устанавливают причину и обстоятельства происшествия.
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