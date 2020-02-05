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Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
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РИА Новости

Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии

19:59 05.02.2020 (обновлено: 20:01 05.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗрители на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Зрители на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Ранее телеканал "Белсат" опубликовал данные Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, согласно которым за прошедший год количество сторонников союза с Москвой упало с 60 до 40 процентов.
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Болкунец отметил, что этот соцопрос напоминает политический заказ, а его автор Андрей Вардомацкий последние пять лет проживает в Польше. За это время он ни разу не был в Белоруссии, добавил политолог.
"У него нет в Белоруссии никаких лабораторий. Поэтому все эти исследования кабинетного типа – написаны на компьютере. Я не доверяю такого рода исследованиям", — сказал он в комментарии газете "Взгляд".
Эксперт подчеркнул, что мастерскую Вардомацкого финансируют западные НКО.
По словам собеседника издания, есть вероятность, что опрос вообще мог не проводиться, так как информация о серьезном "обвале" в настроениях белорусов не очень правдоподобна.
"Всякая социология в Белоруссии запрещена, и доверять такого рода информационным вбросам я бы не стал", — считает он.
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Болкунец обратил внимание, что отношение жителей страны к диалогу с Россией не всегда зависит от риторики президента Александра Лукашенко.
По мнению эксперта, на данный момент в Белоруссии около 60% населения выступают за союз с Москвой — а не 40%, как утверждается в исследовании. Он пояснил, что такие выводы можно сделать из косвенных признаков, таких как вовлеченность белорусов в российскую медиасферу, а также их готовность переехать в соседнее государство.
"По данным на 1 января, это больше 700 тысяч граждан, которые стоят на миграционном учете", — указал он.
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Обсудить 8
Александр ЛукашенкоПольшаБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Раскачивают заразы! Надо держаться вместе
5 февраля, 20:11
А Андрей Акулов
5001003
Источник, конечно, польский веры ему особой нет. Но многие люди недовольны складывающейся в российско-белорусских отношениях.
5 февраля, 20:30
ЮПЮрий Пинчук
2201504
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