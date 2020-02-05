Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей . Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией

Ранее телеканал "Белсат" опубликовал данные Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, согласно которым за прошедший год количество сторонников союза с Москвой упало с 60 до 40 процентов.

Болкунец отметил, что этот соцопрос напоминает политический заказ, а его автор Андрей Вардомацкий последние пять лет проживает в Польше. За это время он ни разу не был в Белоруссии, добавил политолог.

"У него нет в Белоруссии никаких лабораторий. Поэтому все эти исследования кабинетного типа – написаны на компьютере. Я не доверяю такого рода исследованиям", — сказал он в комментарии газете "Взгляд"

Эксперт подчеркнул, что мастерскую Вардомацкого финансируют западные НКО.

По словам собеседника издания, есть вероятность, что опрос вообще мог не проводиться, так как информация о серьезном "обвале" в настроениях белорусов не очень правдоподобна.

"Всякая социология в Белоруссии запрещена, и доверять такого рода информационным вбросам я бы не стал", — считает он.

Болкунец обратил внимание, что отношение жителей страны к диалогу с Россией не всегда зависит от риторики президента Александра Лукашенко.

По мнению эксперта, на данный момент в Белоруссии около 60% населения выступают за союз с Москвой — а не 40%, как утверждается в исследовании. Он пояснил, что такие выводы можно сделать из косвенных признаков, таких как вовлеченность белорусов в российскую медиасферу, а также их готовность переехать в соседнее государство.