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Лавров обсудит с главой МИД Италии ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Лавров обсудит с главой МИД Италии ситуацию в Ливии

19:55 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На полях встречи министров иностранных дел и министров обороны России и Италии, которая пройдет в феврале в Риме, состоится также двусторонняя встреча Сергея Лаврова и Луиджи ди Майо, они обсудят международные кризисы, включая ливийский, сообщил РИА Новости итальянский посол в РФ Паскуале Терраччано.
"Сначала состоятся две двусторонние встречи, а потом - четырехсторонние переговоры в формате "2+2". Из этих двусторонних встреч будет встреча Лаврова и Ди Майо", - сказал посол.
Он отметил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят международные кризисы, включая ситуацию в Ливии.
Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2" пройдет в феврале в Риме.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
4 февраля, 23:09
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Луиджи Ди МайоСергей ЛавровМИД РФМИД ИталииЛивияИталияВ мире
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