Лавров обсудит с главой МИД Италии ситуацию в Ливии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На полях встречи министров иностранных дел и министров обороны России и Италии, которая пройдет в феврале в Риме, состоится также двусторонняя встреча Сергея Лаврова и Луиджи ди Майо, они обсудят международные кризисы, включая ливийский, сообщил РИА Новости итальянский посол в РФ Паскуале Терраччано.
"Сначала состоятся две двусторонние встречи, а потом - четырехсторонние переговоры в формате "2+2". Из этих двусторонних встреч будет встреча Лаврова и Ди Майо", - сказал посол.
Он отметил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят международные кризисы, включая ситуацию в Ливии.
Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2" пройдет в феврале в Риме.