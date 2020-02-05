Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T19:55+0300
https://ria.ru/20200205/1564297599.html
Минздрав хочет уточнить определение фальсифицированного лекарства
https://cdn25.img.ria.ru/images/156067/74/1560677464_0:209:2000:1334_1036x0_80_0_0_eab45c674e36b9932cf2638a43a80dbb.jpg
РИА Новости

Минздрав хочет уточнить определение фальсифицированного лекарства

19:55 05.02.2020
184
© Depositphotos / KallihoraТаблетки
Таблетки
© Depositphotos / Kallihora
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минздрав России планирует уточнить понятие "фальсифицированное лекарственное средство", сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"Минздрав России разместил уведомление о разработке проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", которым с учетом правоприменительной практики Росздравнадзора предлагается скорректировать определение понятия "фальсифицированное лекарственное средство", - говорится в сообщении.
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье
22 апреля 2019, 13:14
Москалькова рассказала о проблеме оборота фальсифицированных лекарств
Предполагается, что под понятием о фальсифицированном лекарстве будет подразумеваться препарат, сопровождаемый ложной информацией, в том числе содержащейся в поддельных документах, о его составе или производителе, о вводе его в гражданский оборот или о его обороте, уточнили в пресс-службе.
"Проект федерального закона подготовлен с учетом правоприменительной практики Росздравнадзора, по данным которого в результате межведомственного взаимодействия Росздравнадзора и МВД России в различных субъектах Российской Федерации выявлены случаи незаконной перепродажи лекарственных препаратов, ранее уже поставленных по государственным и муниципальным контрактам, и общий ущерб федеральному бюджету от подобной перепродажи лекарственных препаратов может исчисляться многими миллионами рублей", - пояснили в министерстве.
Лекарственные препараты
23 января 2019, 15:43Новости Подмосковья
Мособлдума начала борьбу с продажей фальсифицированных лекарств в Сети
510000
Обсудить 2
Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В подмосковной Истре локализовали пожар на складе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудит с главой МИД Италии ситуацию в Ливии
Сотрудник полиции в суде
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму вменяют новый эпизод
Зрители на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Тушение пожара
В подмосковной Истре загорелся склад
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Крашенинников поддержал изменения в процедуре назначений в прокуратуре
Михаил Богданов
Богданов обсудил со спецпредставителем генсека ООН ситуацию в Ливии
Руки в наручниках
В Саратове задержали бизнесмена при передаче взятки налоговику
Мэр Евпатории Андрей Филонов
Директор парка "Тайган" оказался в одной камере с экс-мэром Евпатории
Наручники
Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта в Крыму
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Слон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
В Кении умер слон с самыми крупными бивнями
Скульптура с логотипом Google Android
Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
Лента новостейМолния