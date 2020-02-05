Минздрав хочет уточнить определение фальсифицированного лекарства

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минздрав России планирует уточнить понятие "фальсифицированное лекарственное средство", сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"Минздрав России разместил уведомление о разработке проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", которым с учетом правоприменительной практики Росздравнадзора предлагается скорректировать определение понятия "фальсифицированное лекарственное средство", - говорится в сообщении.
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Предполагается, что под понятием о фальсифицированном лекарстве будет подразумеваться препарат, сопровождаемый ложной информацией, в том числе содержащейся в поддельных документах, о его составе или производителе, о вводе его в гражданский оборот или о его обороте, уточнили в пресс-службе.
"Проект федерального закона подготовлен с учетом правоприменительной практики Росздравнадзора, по данным которого в результате межведомственного взаимодействия Росздравнадзора и МВД России в различных субъектах Российской Федерации выявлены случаи незаконной перепродажи лекарственных препаратов, ранее уже поставленных по государственным и муниципальным контрактам, и общий ущерб федеральному бюджету от подобной перепродажи лекарственных препаратов может исчисляться многими миллионами рублей", - пояснили в министерстве.