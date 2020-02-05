Минздрав хочет уточнить определение фальсифицированного лекарства

Предполагается, что под понятием о фальсифицированном лекарстве будет подразумеваться препарат, сопровождаемый ложной информацией, в том числе содержащейся в поддельных документах, о его составе или производителе, о вводе его в гражданский оборот или о его обороте, уточнили в пресс-службе.