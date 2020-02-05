Крашенинников поддержал изменения в процедуре назначений в прокуратуре

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Изменение процедуры назначения генпрокурора РФ, его заместителей, а также региональных прокуроров сделает прокуратуру более независимой, считает глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Комитет по госстроительству на заседании в среду поддержал поправку ко второму чтению проекта об изменении Конституции, по которой президент РФ будет назначать генерального прокурора и его замов после консультаций с Советом Федерации. Поправка была инициирована самим Крашенинниковым и главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.
"Предложена такая процедура, которая делает более независимой прокуратуру, допустим, от субъекта Федерации. Мы знаем истории, которые у нас были в 90-е годы по поводу назначения прокурора. Эти нормы направлены на исключение таких кризисных ситуаций", - сказал Крашенинников журналистам.
Глава думского комитета также утвердительно ответил на вопрос, означает ли предложенная ко второму чтению поправка о назначении генпрокурора и его замов сокращение полномочий Совета Федерации.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Согласно проекту, президенту также предоставляется право назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации.
15 января, 15:11Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации