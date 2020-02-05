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Россияне не пострадали при сходе лавины на востоке Турции
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РИА Новости

Россияне не пострадали при сходе лавины на востоке Турции

19:44 05.02.2020
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© AP Photo / IHA/Yilmaz SonmezПоисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
© AP Photo / IHA/Yilmaz Sonmez
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россияне, по предварительным данным, не пострадали от схода лавины в провинции Ван на востоке Турции, сообщило посольство РФ в стране.
"По предварительным данным местных властей, в результате схода лавины на востоке Турции россияне не пострадали", - говорится на странице посольства в Facebook.
Ранее губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере три пассажира микроавтобуса погибли и двое пропали без вести в результате схода лавины. В среду местные власти проинформировали, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, работавших на месте происшествия. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что в результате погибли еще 26 человек и 53 получили ранения. Затем президент страны Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших возросло до 33 человек.
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
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Случаи массовой гибели людей при сходе лавин в 2017-2020 годах
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