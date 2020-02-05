Россияне не пострадали при сходе лавины на востоке Турции

Ранее губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере три пассажира микроавтобуса погибли и двое пропали без вести в результате схода лавины. В среду местные власти проинформировали, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, работавших на месте происшествия. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что в результате погибли еще 26 человек и 53 получили ранения. Затем президент страны Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших возросло до 33 человек.