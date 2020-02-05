В подмосковной Истре загорелся склад

"В населенном пункте Лобаново происходит возгорание складского помещения на площади 1 тысяча квадратных метров. Существует угроза распространения огня по всей площади", - сказал собеседник агентства.

В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании

В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании

По его словам, размер горящего склада - 40 на 50 метров. К тушению пожара привлечены 66 человек и 19 единиц техники.