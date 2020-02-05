В подмосковной Истре загорелся склад

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Склад загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в городском округе Истра Московской области, есть угроза распространения огня по всей площади здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В населенном пункте Лобаново происходит возгорание складского помещения на площади 1 тысяча квадратных метров. Существует угроза распространения огня по всей площади", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, размер горящего склада - 40 на 50 метров. К тушению пожара привлечены 66 человек и 19 единиц техники.