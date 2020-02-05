Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T19:40+0300
https://ria.ru/20200205/1564297138.html
В Кении умер слон с самыми крупными бивнями
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564297077_0:324:2560:1764_1036x0_80_0_0_4d639923aa31860935b07bfae9dff3ab.jpg
РИА Новости

В Кении умер слон с самыми крупными бивнями

19:40 05.02.2020
976
CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker TimСлон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
Слон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker Tim
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Знаменитый слон Тим скончался в возрасте 50 лет на юго-востоке Кении, сообщает Служба охраны дикой природы Кении (KWS).
Слон Тим был одним из последних слонов в Африке с крупными бивнями из обитающих на юге Кении.
По данным службы, слон, живший в национальном парке Амбосели, скончался во вторник рано утром.
"Тело находится на пути к Национальному музею Кении в Найроби, где таксидермист подготовит его к сохранению в образовательных и выставочных целях", - сообщается в пресс-релизе главы Службы охраны дикой природы Пола Удото.
По данным портала Nairobi News, смерть известного слона, каждый бивень которого весил 45,4 килограмма, наступила по естественным причинам.
Крупные бивни слона Тима сделали его желанной мишенью для браконьеров. В 2016 году слон был ранен. Как следует из пресс-релиза, он получил удар по голове большим камнем, а его ухо проткнули копьем, острие которого попало в плечо.
Как сообщает портал, в 2018 году слон застрял в трясине, откуда его пытались достать в течение нескольких часов.
2012710
Обсудить 1
АфрикаКенияВ мире
Рекомендуем
Морозы в Якутии
Испанский велопутешественник добрался из Магадана до Якутска
Айсберг в Кулусуке, Гренландия
Ученые выяснили, почему лед Гренландии стал таять в семь раз быстрее
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
На Стамбул надвигается ураганный ветер скоростью до 100 км/ч
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Институт НИИАР
В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Россия подтвердила поддержку суверенитета и единства Ливана
Подводная лодка проекта Ясень-М
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В МИД Германии следят за дискуссией в США по "Северному потоку — 2"
Скульптура с логотипом Google Android
Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
Лента новостейМолния