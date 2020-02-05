В Кении умер слон с самыми крупными бивнями

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Знаменитый слон Тим скончался в возрасте 50 лет на юго-востоке Знаменитый слон Тим скончался в возрасте 50 лет на юго-востоке Кении , сообщает Служба охраны дикой природы Кении (KWS).

Слон Тим был одним из последних слонов в Африке с крупными бивнями из обитающих на юге Кении.

По данным службы, слон, живший в национальном парке Амбосели, скончался во вторник рано утром.

"Тело находится на пути к Национальному музею Кении в Найроби, где таксидермист подготовит его к сохранению в образовательных и выставочных целях", - сообщается в пресс-релизе главы Службы охраны дикой природы Пола Удото.

По данным портала Nairobi News , смерть известного слона, каждый бивень которого весил 45,4 килограмма, наступила по естественным причинам.

Крупные бивни слона Тима сделали его желанной мишенью для браконьеров. В 2016 году слон был ранен. Как следует из пресс-релиза, он получил удар по голове большим камнем, а его ухо проткнули копьем, острие которого попало в плечо.