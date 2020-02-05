В ВОЗ заявили об отсутствии лекарств от нового коронавируса

"Нет подтвержденных, эффективных лекарств от нового коронавируса. Эта эпидемия, если посмотреть на ее половое и возрастное распространение, в основном приводит к тяжелым случаям и смертям среди пожилых людей, здоровье которых уже осложнено. Многие пациенты скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус. Так что большинство пациентов выживут, если получат адекватное поддерживающее лечение", - сказал он.