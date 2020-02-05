В ВОЗ заявили об отсутствии лекарств от нового коронавируса

ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Действующих лекарств от 2019-nCoV пока нет, но большинство заболевших не умрут, если им будет предоставлено лечение, заявил на брифинге в среду Майкл Райан, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам.
"Нет подтвержденных, эффективных лекарств от нового коронавируса. Эта эпидемия, если посмотреть на ее половое и возрастное распространение, в основном приводит к тяжелым случаям и смертям среди пожилых людей, здоровье которых уже осложнено. Многие пациенты скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус. Так что большинство пациентов выживут, если получат адекватное поддерживающее лечение", - сказал он.
4 февраля, 15:35ВОЗ пока не считает вспышку коронавируса пандемией
По его словам, при лечении нового коронавируса также не доказана эффективность применения лекарств от ВИЧ или лекарств от предыдущих типов коронавируса. Однако государства могут использовать эти сертифицированные лекарства, в частности, интерфероны и ингибиторы, для проверки их возможной эффективности при борьбе с 2019-nCoV. ВОЗ при этом призывает делиться результатами таких исследований, чтобы понять, работают ли лекарства в данном случае.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика