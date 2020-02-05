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Россия подтвердила поддержку суверенитета и единства Ливана
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РИА Новости

Россия подтвердила поддержку суверенитета и единства Ливана

19:37 05.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Ливана Шауки Бу Нассаром подтвердил позицию Москвы в поддержку суверенитета и единства республики, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане и регионе Ближнего Востока в целом. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики", - отмечается в сообщении.
Последние дни в Ливане наблюдается спад массовых демонстраций и выступлений граждан на улицах. Активисты также не предпринимают попыток блокировать дороги, как это происходило на протяжении последних четырех месяцев. Последний раз столкновения между демонстрантами и полицией произошли 27 января на фоне принятия парламентом госбюджета на 2020 финансовый год.
Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хассаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована из не политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли шесть министров-женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.
Новое правительство появилось на фоне сильного экономического и финансового кризиса, который вызвал массовые антиправительственные демонстрации, продолжающиеся с 17 октября. Спустя две недели на фоне кризиса в отставку подало правительство Саада Харири. Народные движения, и часть крупных политических партий не поддержали новый министерский состав во главе с Диябом, заявив, что он является политизированным, как прежний, и неспособен вывести страну из кризиса.
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Шауки Бу НассарМихаил БогдановМИД РФРоссияЛиванВ мире
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