Россия подтвердила поддержку суверенитета и единства Ливана

Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане и регионе Ближнего Востока в целом. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики", - отмечается в сообщении.

Последние дни в Ливане наблюдается спад массовых демонстраций и выступлений граждан на улицах. Активисты также не предпринимают попыток блокировать дороги, как это происходило на протяжении последних четырех месяцев. Последний раз столкновения между демонстрантами и полицией произошли 27 января на фоне принятия парламентом госбюджета на 2020 финансовый год.

Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хассаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована из не политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли шесть министров-женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.