Богданов обсудил со спецпредставителем генсека ООН ситуацию в Ливии

Саляме информировал Богданова о состоявшемся в Женеве под эгидой ООН первом заседании совместного военного комитета "5+5" в составе представителей Правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии с целью закрепления режима прекращения боевых действий в районе Триполи.

"Были затронуты также другие аспекты международных усилий по содействию скорейшему урегулированию ливийского кризиса с учетом итогов Международной конференции по Ливии в Берлине 19 января и продолжающихся соответствующих дискуссий в СБ ООН", - отмечается в сообщении.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж , и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар , сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.