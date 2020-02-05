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https://ria.ru/20200205/1564296967.html
Богданов обсудил со спецпредставителем генсека ООН ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил со спецпредставителем генсека ООН ситуацию в Ливии

19:35 05.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе телефонного разговора обсудил со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саляме вопросы урегулирования ливийского кризиса, говорится в сообщении МИД РФ.
Саляме информировал Богданова о состоявшемся в Женеве под эгидой ООН первом заседании совместного военного комитета "5+5" в составе представителей Правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии с целью закрепления режима прекращения боевых действий в районе Триполи.
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"Были затронуты также другие аспекты международных усилий по содействию скорейшему урегулированию ливийского кризиса с учетом итогов Международной конференции по Ливии в Берлине 19 января и продолжающихся соответствующих дискуссий в СБ ООН", - отмечается в сообщении.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
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Гассан СалямеОбострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарМихаил БогдановМИД РФСовет Безопасности ООНЕвросоюзЛивияРоссияСШАВ мире
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