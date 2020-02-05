При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека

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АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. После жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в После жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Cтамбуле в близлежащие больницы доставили 52 человека, заявили в администрации города.

Всего на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Первоначально сообщалось о 21 пострадавшем.

Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен, после чего развалился на три части.

Как сообщил министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан, при аварии никто не погиб.