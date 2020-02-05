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При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека
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РИА Новости

При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека

19:35 05.02.2020 (обновлено: 21:07 05.02.2020)
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АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. После жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Cтамбуле в близлежащие больницы доставили 52 человека, заявили в администрации города.
Всего на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Первоначально сообщалось о 21 пострадавшем.
Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен, после чего развалился на три части.
Как сообщил министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан, при аварии никто не погиб.
Аэропорт закрыт, турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus
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При жесткой посадке самолета в Стамбуле никто не погиб
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Жесткая посадка самолета в СтамбулеТурцияСтамбулВ мире
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