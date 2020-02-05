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В ЦАР поблагодарили Россию за предложение о поставках оружия
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РИА Новости

В ЦАР поблагодарили Россию за предложение о поставках оружия

14:54 05.02.2020 (обновлено: 19:33 05.02.2020)
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© Фото : Présidence CentrafriqueВоеннослужащие центральноафриканской армии
Военнослужащие центральноафриканской армии
© Фото : Présidence Centrafrique
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Центральноафриканская республика приветствует предложение России о бесплатной поставке в страну партий легкого стрелкового оружия, сообщил РИА Новости поверенный в делах ЦАР в Москве Жан-Жак Мбокото.
Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко сообщил, что Россия на безвозмездной основе поставила в ЦАР автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.
"Россия - партнер номер один для ЦАР во всех областях. Так что, если Россия предлагает бесплатное оружие, мы приветствуем это и благодарим за эту помощь", - сказал дипломат африканской страны.
Он выразил сожаление, что Совбез ООН на прошлой неделе продлил на полгода эмбарго на поставку в ЦАР тяжелых вооружений.
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"Эта новость нас очень огорчила, учитывая усилия, предпринятые нашим правительством и миссией ООН (MINUSCA) для достижения мира. Но Совбез смотрит на это по-другому. Мы расстроены", - заявил поверенный в делах.
Мбокото объяснил, что оружие необходимо властям ЦАР не для агрессивных действий, а для защиты территории от вылазок боевиков из различных группировок, не соблюдающих подписанное в прошлом году соглашение с правительством.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами.
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