В ЦАР поблагодарили Россию за предложение о поставках оружия

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Центральноафриканская республика приветствует предложение России о бесплатной поставке в страну партий легкого стрелкового оружия, сообщил РИА Новости поверенный в делах ЦАР в Москве Жан-Жак Мбокото.

Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко сообщил, что Россия на безвозмездной основе поставила в ЦАР автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.

"Россия - партнер номер один для ЦАР во всех областях. Так что, если Россия предлагает бесплатное оружие, мы приветствуем это и благодарим за эту помощь", - сказал дипломат африканской страны.

Он выразил сожаление, что Совбез ООН на прошлой неделе продлил на полгода эмбарго на поставку в ЦАР тяжелых вооружений.

"Эта новость нас очень огорчила, учитывая усилия, предпринятые нашим правительством и миссией ООН (MINUSCA) для достижения мира. Но Совбез смотрит на это по-другому. Мы расстроены", - заявил поверенный в делах.

Мбокото объяснил, что оружие необходимо властям ЦАР не для агрессивных действий, а для защиты территории от вылазок боевиков из различных группировок, не соблюдающих подписанное в прошлом году соглашение с правительством.