Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Киевский районный суд Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца арест Олегу Приходько, подозреваемому в подготовке теракта на полуострове, сообщил РИА Новости его адвокат Назим Шейхмамбетов.

Гражданин РФ Олег Приходько, который по версии следствия планировал взрыв в административном здании на территории республики, был задержан 9 октября правоохранителями в Крыму . В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Ему бала избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 апреля. Следствие обосновывало свое ходатайство тем, что Олег Аркадьевич имеет гражданство Украины , и, оставаясь на свободе, может угрожать свидетелям, а также, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и в попытке уйти от ответственности может уклоняться от органов предварительного следствия. Сторона защиты к этим доводам относится критически", - сказал Шейхмамбетов.

По его словам, Приходько проходит по уголовному делу о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

Шейхмамбетов подчеркнул, что его подзащитный свою вину не признает и настаивает, что взрывчатые вещества ему подбросили.