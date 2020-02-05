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Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта в Крыму
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РИА Новости

Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта в Крыму

19:26 05.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца арест Олегу Приходько, подозреваемому в подготовке теракта на полуострове, сообщил РИА Новости его адвокат Назим Шейхмамбетов.
Гражданин РФ Олег Приходько, который по версии следствия планировал взрыв в административном здании на территории республики, был задержан 9 октября правоохранителями в Крыму. В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Ему бала избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 апреля. Следствие обосновывало свое ходатайство тем, что Олег Аркадьевич имеет гражданство Украины, и, оставаясь на свободе, может угрожать свидетелям, а также, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и в попытке уйти от ответственности может уклоняться от органов предварительного следствия. Сторона защиты к этим доводам относится критически", - сказал Шейхмамбетов.
По его словам, Приходько проходит по уголовному делу о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ.
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Шейхмамбетов подчеркнул, что его подзащитный свою вину не признает и настаивает, что взрывчатые вещества ему подбросили.
"Олег Аркадьевич выглядит нормально, насколько это возможно в условиях следственного изолятора, критических жалоб на условия содержания и состояние здоровья нет. Мой подзащитный ждет, что с него снимут все абсурдные обвинения и освободят", - подчеркнул адвокат.
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