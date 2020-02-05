Касперская призвала увеличить господдержку российского ПО

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент компании Infowatch Президент компании Infowatch Наталья Касперская , возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", 31 января направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с предложением увеличить объем господдержки российского ПО до 2024 года до 39 миллиардов рублей с 5 миллиардов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Infowatch

Как отмечено письме, рабочая группа "Информационная безопасность" АНО "Цифровая экономика" провела комплексную работу по определению приоритетных направлений поддержки отечественного ПО – как в части базового программного обеспечения (операционные системы; поисковые системы, браузеры, офисные приложения, коммуникационное ПО; СУБД; средства разработки и обеспечения доверия к ПО; средства информационной безопасности; платформы виртуализации), так и в части промышленного (MES, EAM, ERP, САПР).

"По экспертной оценке, общая стоимость решения задач импортозамещения по вышеуказанным направлениям составляет 39 миллиардов рублей. При этом в текущей версии нацпрограммы на поддержку разработчиков отечественного ПО предусмотрено всего 5 миллиардов рублей", - сообщили в компании. В письме, в частности, предлагается увеличить объем финансирования в части базового ПО на 24 миллиарда рублей – до 29 миллиардов рублей (до 2024 года), в части промышленного ПО - на 10 миллиардов рублей, уточнили в Infowatch.

"Невозможно строить цифровую экономику на чужом фундаменте – на импортных ОС, СУБД, с использованием западных средств разработки и виртуализации. Базовое программное обеспечение, необходимое для работы любых информационных систем, должно быть собственным и хорошо развитым", - сказала Касперская, слова которой передала пресс-служба Infowatch.