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Касперская призвала увеличить господдержку российского ПО
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РИА Новости

Касперская призвала увеличить господдержку российского ПО

19:45 05.02.2020
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© Фото : Группа компаний InfoWatchГенеральный директор Группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
Генеральный директор Группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
© Фото : Группа компаний InfoWatch
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент компании Infowatch Наталья Касперская, возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", 31 января направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с предложением увеличить объем господдержки российского ПО до 2024 года до 39 миллиардов рублей с 5 миллиардов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Infowatch.
Как отмечено письме, рабочая группа "Информационная безопасность" АНО "Цифровая экономика" провела комплексную работу по определению приоритетных направлений поддержки отечественного ПО – как в части базового программного обеспечения (операционные системы; поисковые системы, браузеры, офисные приложения, коммуникационное ПО; СУБД; средства разработки и обеспечения доверия к ПО; средства информационной безопасности; платформы виртуализации), так и в части промышленного (MES, EAM, ERP, САПР).
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"По экспертной оценке, общая стоимость решения задач импортозамещения по вышеуказанным направлениям составляет 39 миллиардов рублей. При этом в текущей версии нацпрограммы на поддержку разработчиков отечественного ПО предусмотрено всего 5 миллиардов рублей", - сообщили в компании. В письме, в частности, предлагается увеличить объем финансирования в части базового ПО на 24 миллиарда рублей – до 29 миллиардов рублей (до 2024 года), в части промышленного ПО - на 10 миллиардов рублей, уточнили в Infowatch.
"Невозможно строить цифровую экономику на чужом фундаменте – на импортных ОС, СУБД, с использованием западных средств разработки и виртуализации. Базовое программное обеспечение, необходимое для работы любых информационных систем, должно быть собственным и хорошо развитым", - сказала Касперская, слова которой передала пресс-служба Infowatch.
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"Если у нас его не будет или мы не сможем доработать существующее ПО под реальные требования крупных государственных заказчиков, то все цифровые решения, создаваемые с нуля, неизбежно станут импортозависимыми. Это не просто усилит зависимость нашей экономики от подконтрольных иностранным компаниям программных и аппаратных решений, но и поставит под угрозу цифровой суверенитет страны. Значит, на направления разработки базового (ОС, СУБД, офисных приложений) и промышленного ПО (систем управления предприятиями, систем автоматизированного проектирования), нужно обратить особое внимание: разработчикам нужно приложить больше усилий, а государству - выделить больше средств на создание, доработку этого программного обеспечения, а также на поддержку заказчиков", - добавила Касперская.
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Наталья КасперскаяРоссияInfowatchТехнологииЭкономика
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