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Росавиация разослала телеграмму о запрете чартеров в Китай
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РИА Новости

Росавиация разослала телеграмму о запрете чартеров в Китай

19:13 05.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Росавиация разослала телеграмму о временном запрете на чартерные авиаперевозки из РФ в КНР и обратно с 14 февраля.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в среду заявила, что Россия с 4 февраля ввела запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая и отменяет все чартерные рейсы между РФ и КНР с 14 февраля.
"В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от 3 февраля... информирую, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года по московскому времени вводится временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с территории РФ на территорию КНР и в обратном направлении", - говорится в телеграмме, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"Руководителей МТУ Росавиации прошу довести указанную информацию до подведомственных аэропортов и авиакомпаний. Руководству авиакомпаний организовать информирование пассажиров, граждан России и Китая о вводимом временном запрете", - отмечается в телеграмме.
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