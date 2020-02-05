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Украинский ракетный завод закупал алюминий в России "от безысходности"
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РИА Новости

Украинский ракетный завод закупал алюминий в России "от безысходности"

19:10 05.02.2020
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© Фото : Pixabay / homwАлюминиевый завод
Алюминиевый завод
© Фото : Pixabay / homw
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
Ранее сообщалось, что украинское предприятие заключило соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 миллионов рублей. Это стало известно из документации на сайте системы публичных закупок ProZorro. По соглашению, в 2020 году на украинское предприятие должен поступить алюминиевый прокат общим весом около 88,7 тонны. В описании закупки не приводится ее цель. Но в описании аналогичной прошлогодней закупки было указано, что алюминий нужен для изготовления заводом основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares для американской компании Northrop Grumman Innovation System.
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"Двадцать шестого января текущего года рядом отечественных СМИ была обнародована информация о закупке Южмашем алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте предприятия.
В пресс-службе также назвали корректной информацию СМИ, что указанный алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares.
На предприятии пояснили, что ведут диверсификацию и импортозамещение поставок, пытаясь закупать металл у украинских производителей. "Вместе с тем, это не всегда возможно", - говорится в сообщении.
Конкретно в этом случае происхождение металла, а соответственно, его качество и надежность, непосредственно указывается в конструкторской и рабочей документации на комплектующие ракеты и не может быть изменено производителем.
Пресс-служба признает, что замена российского металла возможна, но это требует проведения большого объема дополнительных работ и немалых затрат со стороны американского заказчика.
В сообщении также подчеркивается, что закупка Украиной алюминия в России не подпадает под санкции, поскольку они сами не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.
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Эксперт объяснил, почему Украина закупает российский алюминий для США Украинский завод "Южмаш" заказал в России алюминий для американских ракет, пишут СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, есть категория российских товаров, которые США пытаются закупить, несмотря на санкции.
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ЮжмашРоссияУкраинаЭкономика
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