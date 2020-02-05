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При жесткой посадке самолета в Стамбуле никто не погиб
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РИА Новости

При жесткой посадке самолета в Стамбуле никто не погиб

19:05 05.02.2020 (обновлено: 22:30 05.02.2020)
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CC BY 2.0 / Eric Johnston / B737-800 - PegasusПассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus
CC BY 2.0 / Eric Johnston / B737-800 - Pegasus
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр транспорта Турции сообщил, что в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле никто не погиб.
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
"В самолете авиакомпании Pegasus, который совершил жесткую посадку в Стамбуле, находились 177 пассажиров. Погибших нет", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан в эфире телеканала NTV. Он добавил, что есть раненые.
"В настоящий момент проводится эвакуация", - сообщил министр.
Генпрокуратура начала расследование инцидента.
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