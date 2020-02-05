При жесткой посадке самолета в Стамбуле никто не погиб

Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
"В самолете авиакомпании Pegasus, который совершил жесткую посадку в Стамбуле, находились 177 пассажиров. Погибших нет", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан в эфире телеканала NTV. Он добавил, что есть раненые.
"В настоящий момент проводится эвакуация", - сообщил министр.
Генпрокуратура начала расследование инцидента.
1 февраля, 18:37Источник назвал причину отказа в посадке самолету ФРГ в Москве