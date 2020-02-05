Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

"Исковые требования удовлетворить, ограничить в правах Зинкина и Максимову, взыскать с каждого алименты <…> в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода", — огласила решение судья Наталья Каржавина.

Истцом в деле выступили органы опеки, они попросили суд назначить родителям девочки психолого-психиатрическую экспертизу. Однако суд отклонил это ходатайство, как и прошение провести экспертизу состояния здоровья матери девочки.

"Радоваться рано. Слишком высока ответственность за то решение, которое принято, оно абсолютно обоснованное. Ограничение в родительских правах — это не приговор для родителей", — заявил представитель ПМЦ Анатолий Клейменов.

Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова заявила, что защита обжалует решение.

"Были представлены медицинские документы, что мама хочет лично участвовать в процессе, однако суд нарушил ее конституционные право и вынес решение в ее отсутствие", — сказала юрист.

В декабре издание "Медуза" опубликовало материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной. Ребенок действительно родился недоношенным и попал в отделение патологии новорожденных, однако, отмечает издание, уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало. Врачи считают, что и в стационарной помощи девочка не нуждается.

Из ПМЦ ребенка выписали в марте 2019 года, однако девочка продолжала там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.

В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Представители органов опеки настаивали на том, что с середины 2019 года отец был у девочки несколько раз, а мать вообще не приходила к ней.

Отказ забирать ребенка из ПМЦ представители органов опеки расценили как уклонение родителей от своих обязанностей.

"Злоупотребление родительскими правами выражается в том, что девочку удерживают в стационаре", — указывала представитель органов опеки.

В свою очередь, ответчики заявляли, что мать тяжело больна, кроме того, между родителями идет бракоразводный процесс. Адвокаты указывали, что у родителей нет документов о диагнозе на руках и полного выписного эпикриза о состоянии девочки, а договор, по словам защиты, клиника расторгла в марте 2019 года в одностороннем порядке.