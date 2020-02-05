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https://ria.ru/20200205/1564295812.html
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
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РИА Новости

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

19:01 05.02.2020 (обновлено: 20:03 05.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
"Исковые требования удовлетворить, ограничить в правах Зинкина и Максимову, взыскать с каждого алименты <…> в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода", — огласила решение судья Наталья Каржавина.
В больнице
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Истцом в деле выступили органы опеки, они попросили суд назначить родителям девочки психолого-психиатрическую экспертизу. Однако суд отклонил это ходатайство, как и прошение провести экспертизу состояния здоровья матери девочки.
"Радоваться рано. Слишком высока ответственность за то решение, которое принято, оно абсолютно обоснованное. Ограничение в родительских правах — это не приговор для родителей", — заявил представитель ПМЦ Анатолий Клейменов.
Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова заявила, что защита обжалует решение.
"Были представлены медицинские документы, что мама хочет лично участвовать в процессе, однако суд нарушил ее конституционные право и вынес решение в ее отсутствие", — сказала юрист.
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В декабре издание "Медуза" опубликовало материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной. Ребенок действительно родился недоношенным и попал в отделение патологии новорожденных, однако, отмечает издание, уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало. Врачи считают, что и в стационарной помощи девочка не нуждается.
Из ПМЦ ребенка выписали в марте 2019 года, однако девочка продолжала там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Представители органов опеки настаивали на том, что с середины 2019 года отец был у девочки несколько раз, а мать вообще не приходила к ней.
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Отказ забирать ребенка из ПМЦ представители органов опеки расценили как уклонение родителей от своих обязанностей.
"Злоупотребление родительскими правами выражается в том, что девочку удерживают в стационаре", — указывала представитель органов опеки.
В свою очередь, ответчики заявляли, что мать тяжело больна, кроме того, между родителями идет бракоразводный процесс. Адвокаты указывали, что у родителей нет документов о диагнозе на руках и полного выписного эпикриза о состоянии девочки, а договор, по словам защиты, клиника расторгла в марте 2019 года в одностороннем порядке.
Гагаринский суд Москвы в сентябре уже обязывал родителей забрать ребенка из ПМЦ, однако установить место жительства родителей тогда не удалось.
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Мать и дитяПресненский суд г. МосквыРоссияОбщество
Популярные комментарии
Жила как королева, за нее платили миллион в месяц, а теперь в опеку и нищету. Она это поймет потом, когда надут опекуншу
5 февраля, 19:48
Ю.Юрий .
3103339
Дикая, абсолютно дикая ситуация! Ребёнок был лишён семьи в самый чувствительном для формирования личности возрасте. Лишён любви матери и отца. Родители, ищущие предлог не жить вместе с ребёнком не могут , не имеют права воспитывает его. Они не возможности искали, а повод, чтобы не забирать девочку! И их объяснения-только попытка оправдать себя! И не понятно поведение клиники! Руководство клиники не понимало всей абсурдности ситуации? Пока это не вышло в медиа поле!
5 февраля, 19:58
sfera_ssv9
4400004
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