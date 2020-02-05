Московский храм Иоанна Богослова на Бронной вернули РПЦ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский храм XVII века в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной передан Русской православной церкви, Московский храм XVII века в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной передан Русской православной церкви, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

"Храм 1652-1665 годов постройки является объектом культурного наследия федерального значения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возвращение святыни состоялось согласно распоряжению департамента городского имущества Москвы от 27 января.

Церковь была построена в третьей четверти XVII века на средства приходской общины, богослужебную утварь для нее пожертвовал царь Алексей Михайлович. В 1920-х годах из храма изъяли все церковные ценности, а в 1933-м сам храм передали Камерному театру (позже – Московский драматический театр имени Пушкина).

"В годы существования в храме театра были уничтожены главный алтарь, снесены главы, разобраны барабаны, пробиты проемы в стенах, уничтожена роспись и снесена ограда", - сообщили в РПЦ.

Реставрационно-восстановительные работы в храме шли с 1956-го по 2010 годы. В 1993 году в нем возобновились богослужения.