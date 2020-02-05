Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-05T19:13+0300
https://ria.ru/20200205/1564295471.html
Московский храм Иоанна Богослова на Бронной вернули РПЦ
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564296114_0:403:2763:1957_1036x0_80_0_0_4dd2a407068d22f92cac021395d9bdb5.jpg
РИА Новости

Московский храм Иоанна Богослова на Бронной вернули РПЦ

18:56 05.02.2020 (обновлено: 19:13 05.02.2020)
337
© РИА Новости / Юрий АртамоновВнутри храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной
Внутри храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной
© РИА Новости / Юрий Артамонов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский храм XVII века в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной передан Русской православной церкви, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления РПЦ.
"Храм 1652-1665 годов постройки является объектом культурного наследия федерального значения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возвращение святыни состоялось согласно распоряжению департамента городского имущества Москвы от 27 января.
Церковь была построена в третьей четверти XVII века на средства приходской общины, богослужебную утварь для нее пожертвовал царь Алексей Михайлович. В 1920-х годах из храма изъяли все церковные ценности, а в 1933-м сам храм передали Камерному театру (позже – Московский драматический театр имени Пушкина).
Успенский собор Московского Кремля
Вчера, 12:45Религия и мировоззрение
В музее рассказали о реставрации Успенского собора Кремля
"В годы существования в храме театра были уничтожены главный алтарь, снесены главы, разобраны барабаны, пробиты проемы в стенах, уничтожена роспись и снесена ограда", - сообщили в РПЦ.
Реставрационно-восстановительные работы в храме шли с 1956-го по 2010 годы. В 1993 году в нем возобновились богослужения.
Возвращение Русской православной церкви зданий бывших храмов и ряда других объектов осуществляется на основе принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
Вид Москвы с колокольни Ивана Великого
25 января, 18:12Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола
45010110
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваРоссиярелигия
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России
МИД отметил ухудшение ситуации с выдачей США виз российским дипломатам
Алюминиевый завод
Украинский ракетный завод закупал алюминий в России "от безысходности"
Раскольник Филарет Денисенко
Эксперт прокомментировал отстранение Филарета от "синода ПЦУ"
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
В Черногории полиция отказалась охранять шествия верующих
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин выступил против объединения российских регионов
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Девушка заполняет анкету
Ученые выяснили последствия изучения языков для мозга
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Саратова получил 13 лет за изнасилование падчерицы
Скульптура с логотипом Google Android
Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить
Знак Шипы на автомобиле
Росавтодор прокомментировал идею отказа от шипованных шин
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ рассказал о планах координации с правительством
Сотрудник полиции
В Москве "заминировали" все вузы
выставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
Выставка фотографий братии Валаамского монастыря открылась в Москве
Роберт О'Брайен
Советник Трампа заявил, что США хотят хороших отношений с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
Лента новостейМолния