ЦБ рассказал о планах координации с правительством

"Эта степень координации ни в коей мере не влияет на независимость Банка России при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на достижение целевого уровня инфляции вблизи 4%", - подчеркнул в связи с этим регулятор.

В сообщении также указывается, что обмен информацией и оценками процессов в экономике позволит и Банку России, и правительству принимать более точные решения в рамках их компетенции.

"Банк России и правительство выступили с взаимными инициативами. Со своей стороны, мы выступили с предложением о создании совместной рабочей группы с правительством по вопросам развития финансового рынка и его участия в ускорении экономического роста. И мы приветствуем инициативу правительства о более тесном взаимодействии", - также отмечает ЦБ.