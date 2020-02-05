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ЦБ рассказал о планах координации с правительством
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РИА Новости

ЦБ рассказал о планах координации с правительством

18:49 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предполагаемая координация действий Банка России и правительства не повлияет на независимость регулятора при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики, направленной на достижение целевого уровня инфляции вблизи 4%, говорится в сообщении ЦБ.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил ранее в среду, что правительство и ЦБ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм оценки ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов. По его словам, их реализация будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику, поэтому потребуется тонкая работа правительства и ЦБ, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции.
"Эта степень координации ни в коей мере не влияет на независимость Банка России при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на достижение целевого уровня инфляции вблизи 4%", - подчеркнул в связи с этим регулятор.
В сообщении также указывается, что обмен информацией и оценками процессов в экономике позволит и Банку России, и правительству принимать более точные решения в рамках их компетенции.
"Банк России и правительство выступили с взаимными инициативами. Со своей стороны, мы выступили с предложением о создании совместной рабочей группы с правительством по вопросам развития финансового рынка и его участия в ускорении экономического роста. И мы приветствуем инициативу правительства о более тесном взаимодействии", - также отмечает ЦБ.
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Центральный Банк РФАндрей БелоусовПравительство РФРоссияЭкономика
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