ВОЗ запустила программу помощи странам против коронавируса

"Сегодня мы запускаем стратегический план по подготовке и реагированию для поддержки стран в предупреждении, обнаружении и диагностике дальнейшего распространения. Мы просим 675 миллионов долларов для реализации плана", - сказал он.

По его словам, ВОЗ уже активно помогает государствам в борьбе с распространением 2019-nCoV. В частности, в 70 лабораторий по всему миру будут разосланы 250 тысяч тестов для обнаружения заболевания. Также в страны будет направлено полмиллиона защитных масок, 350 тысяч пар одноразовых перчаток и 40 тысяч респираторов.

Гендиректор ВОЗ отметил, что по данным организации на утро среды, количество заболевших новым коронавирусом в Китае составило 24363 человека, при этом 490 пациентов скончались. За пределами Китая заболели 191 человек, из которых 31 случай – передача вируса от человека к человеку.

"За последние 24 часа было самое большое количество случаев заболевания в сутки с начала вспышки", - сказал он.