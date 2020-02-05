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ВОЗ запустила программу помощи странам против коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ запустила программу помощи странам против коронавируса

18:47 05.02.2020
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© REUTERS / China DailyВодители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения запускает программу помощи странам в борьбе с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, которая обойдется в 675 миллионов долларов, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Сегодня мы запускаем стратегический план по подготовке и реагированию для поддержки стран в предупреждении, обнаружении и диагностике дальнейшего распространения. Мы просим 675 миллионов долларов для реализации плана", - сказал он.
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По его словам, ВОЗ уже активно помогает государствам в борьбе с распространением 2019-nCoV. В частности, в 70 лабораторий по всему миру будут разосланы 250 тысяч тестов для обнаружения заболевания. Также в страны будет направлено полмиллиона защитных масок, 350 тысяч пар одноразовых перчаток и 40 тысяч респираторов.
Гендиректор ВОЗ отметил, что по данным организации на утро среды, количество заболевших новым коронавирусом в Китае составило 24363 человека, при этом 490 пациентов скончались. За пределами Китая заболели 191 человек, из которых 31 случай – передача вируса от человека к человеку.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьВ мире
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