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Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro опасным для человека
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РИА Новости

Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro опасным для человека

18:46 05.02.2020 (обновлено: 19:25 05.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковApple iPhone
Apple iPhone
© РИА Новости / Валерий Мельников
Apple iPhone. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab из Калифорнии в ходе исследования выяснили, что уровень радиочастотного излучения у смартфона iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает допустимую норму. О результатах исследования пишет портал iPhoneHacks.
По данным экспертов, удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) у iPhone 11 Pro равен 3,8 Вт/кг.
При этом Федеральная комиссия по связи США (FCC) может сертифицировать только те гаджеты, у которых этот показатель не превышает 1,6 Вт/кг.
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