Росавтодор прокомментировал идею отказа от шипованных шин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Росавтодор считает невозможным полный отказ от использования шипованных шин в России в зимний период, выступает за уточнение требований к шипам, говорится в сообщении ведомства.

Рабочая группа при комитете Госдумы по транспорту и строительству займется вопросом ограничения использования шипованной резины, сообщил ранее в среду РИА Новости депутат ГД, руководитель проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев. По его словам, воздействие таких шин "действительно критическое", поскольку оно делает дороги небезопасными, и хотелось бы приять меры по снижению вреда уже к следующему зимнему сезону.

"Говорить о полном отказе от таких покрышек невозможно", - отмечает Росавтодор.

По словам главного специалиста отдела конструкции земляного полотна ФАУ "Росдорнии" Николая Беляева, которые приводятся в сообщении, примерно 60% водителей легковых автомобилей в России используют шипованную резину, а в северных регионах этот показатель местами достигает 100%.

"Есть свои плюсы и минусы. Так, применение шипов сокращает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий в зимний период. Поэтому я считаю, что полностью запрещать было бы неправильно. Надо регулировать этот процесс на уровне государства. Например, ограничить скорость движения на магистралях зимой", - сказал Беляев.

Отмечается, что собравшиеся на круглом столе в Госдуме поддержали идею законодательно ввести сезонные ограничения использования шипованной резины и предложили усилить контроль за производством таких покрышек. "Росавтодор прикладывает значительные усилия в части борьбы с колейностью от износа при движении транспортных средств, на образование которой в значительной мере влияет применение шипованных шин. Для этого разрабатываются новые подходы к подбору асфальтобетонной смеси и устройству асфальтобетонных покрытий", - добавил замглавы ведомства Евгений Носов.