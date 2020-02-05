Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T18:42+0300
https://ria.ru/20200205/1564294991.html
Росавтодор прокомментировал идею отказа от шипованных шин
https://cdn24.img.ria.ru/images/150894/12/1508941254_0:30:3076:1760_1036x0_80_0_0_b2c5e2ab9ffa77e59646ee61ef13fc9f.jpg
РИА Новости

Росавтодор прокомментировал идею отказа от шипованных шин

18:42 05.02.2020
560
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗнак "Шипы" на автомобиле
Знак Шипы на автомобиле
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Росавтодор считает невозможным полный отказ от использования шипованных шин в России в зимний период, выступает за уточнение требований к шипам, говорится в сообщении ведомства.
Рабочая группа при комитете Госдумы по транспорту и строительству займется вопросом ограничения использования шипованной резины, сообщил ранее в среду РИА Новости депутат ГД, руководитель проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев. По его словам, воздействие таких шин "действительно критическое", поскольку оно делает дороги небезопасными, и хотелось бы приять меры по снижению вреда уже к следующему зимнему сезону.
Работа шиномонтажной мастерской
15 ноября 2019, 18:49
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
"Говорить о полном отказе от таких покрышек невозможно", - отмечает Росавтодор.
По словам главного специалиста отдела конструкции земляного полотна ФАУ "Росдорнии" Николая Беляева, которые приводятся в сообщении, примерно 60% водителей легковых автомобилей в России используют шипованную резину, а в северных регионах этот показатель местами достигает 100%.
"Есть свои плюсы и минусы. Так, применение шипов сокращает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий в зимний период. Поэтому я считаю, что полностью запрещать было бы неправильно. Надо регулировать этот процесс на уровне государства. Например, ограничить скорость движения на магистралях зимой", - сказал Беляев.
Отмечается, что собравшиеся на круглом столе в Госдуме поддержали идею законодательно ввести сезонные ограничения использования шипованной резины и предложили усилить контроль за производством таких покрышек. "Росавтодор прикладывает значительные усилия в части борьбы с колейностью от износа при движении транспортных средств, на образование которой в значительной мере влияет применение шипованных шин. Для этого разрабатываются новые подходы к подбору асфальтобетонной смеси и устройству асфальтобетонных покрытий", - добавил замглавы ведомства Евгений Носов.
По его словам, эту задачу нельзя решить только ужесточая требования к слоям покрытия автомобильных дорог. "Необходимо уточнять требования к применяемым шипам, а именно к их количеству, к составу материала, весу, форме, и к работе самого шипа при соприкосновении с дорожным покрытием, а также необходимо установить соответствующие методы испытаний автомобильных покрышек с шипами противоскольжения в части определения износа дорожных покрытий", - отметил Носов.
Автомобиль на дороге
18 января 2018, 08:00
Скользкий вопрос: что лучше для зимы — шипованные или нешипованные шины?
5120319
Обсудить 1
Общероссийский народный фронтГосдума РФРосавтодорРоссияОбщество
Рекомендуем
Алюминиевый завод
Украинский ракетный завод закупал алюминий в России "от безысходности"
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Скульптура с логотипом Google Android
Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин выступил против объединения российских регионов
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Apple iPhone
Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro опасным для человека
Девушка заполняет анкету
Ученые выяснили последствия изучения языков для мозга
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Минкомсвязь предложила найти баланс в вопросе повышения тарифов
Зрители на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело на мужчину, зарезавшего 13-летнего сына в Подмосковье
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Таблетки
В Госдуме поддержали проект о выпуске аналогов импортных лекарств
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В МИД Германии следят за дискуссией в США по "Северному потоку — 2"
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
Лента новостейМолния