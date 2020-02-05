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СК завел дело на мужчину, зарезавшего 13-летнего сына в Подмосковье
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РИА Новости

СК завел дело на мужчину, зарезавшего 13-летнего сына в Подмосковье

18:41 05.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который зарезал 13-летнего сына в Подмосковье, сообщает СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 13-летнего мальчика в городском округе Домодедово", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, утром 5 февраля мама мальчика, вернувшись с работы домой, увидела мужа, сидящего на полу рядом с ножом. Он сказал ей, что убил сына. "Пройдя в комнату, женщина обнаружила в кровати тело ребенка с колото-резаными ранениями. После этого выбежала на улицу и позвонила в полицию", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что отец мальчика до сих пор не допрошен из-за агрессивного поведения, связанного с психическим расстройством. Он госпитализирован в психоневрологический диспансер.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты.
Сотрудник полиции
Вчера, 17:57
В Подмосковье мужчина на глазах маленького сына убил кота
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Следственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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