СК завел дело на мужчину, зарезавшего 13-летнего сына в Подмосковье

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который зарезал 13-летнего сына в Подмосковье, сообщает СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 13-летнего мальчика в городском округе Домодедово", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, утром 5 февраля мама мальчика, вернувшись с работы домой, увидела мужа, сидящего на полу рядом с ножом. Он сказал ей, что убил сына. "Пройдя в комнату, женщина обнаружила в кровати тело ребенка с колото-резаными ранениями. После этого выбежала на улицу и позвонила в полицию", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что отец мальчика до сих пор не допрошен из-за агрессивного поведения, связанного с психическим расстройством. Он госпитализирован в психоневрологический диспансер.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты.