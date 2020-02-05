СК завел дело на мужчину, зарезавшего 13-летнего сына в Подмосковье

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 13-летнего мальчика в городском округе Домодедово", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, утром 5 февраля мама мальчика, вернувшись с работы домой, увидела мужа, сидящего на полу рядом с ножом. Он сказал ей, что убил сына. "Пройдя в комнату, женщина обнаружила в кровати тело ребенка с колото-резаными ранениями. После этого выбежала на улицу и позвонила в полицию", - добавляется в сообщении.