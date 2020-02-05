Комитет Госдумы отклонил поправку об увеличении числа судей КС

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду отклонил поправку к 7 главе Конституции РФ об увеличении числа судей Конституционного суда с 11 до 15 человек.
Автором поправки стала глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская.
По словам главы комитета Павла Крашенинникова, 11 членов КС - оптимальное решение с точки зрения нагрузки и распределения обязанностей, с которыми они смогут справиться. Хованская с такой аргументаций не согласилась, отметив, что обязательно поднимет эту тему на встрече с президентом, поскольку именно он предложил расширить полномочия Конституционного суда.