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Комитет Госдумы отклонил поправку об увеличении числа судей КС
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РИА Новости

Комитет Госдумы отклонил поправку об увеличении числа судей КС

18:32 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСостоялось первое заседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге
Состоялось первое заседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду отклонил поправку к 7 главе Конституции РФ об увеличении числа судей Конституционного суда с 11 до 15 человек.
Автором поправки стала глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская.
По словам главы комитета Павла Крашенинникова, 11 членов КС - оптимальное решение с точки зрения нагрузки и распределения обязанностей, с которыми они смогут справиться. Хованская с такой аргументаций не согласилась, отметив, что обязательно поднимет эту тему на встрече с президентом, поскольку именно он предложил расширить полномочия Конституционного суда.
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