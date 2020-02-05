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Фонд Билла Гейтса выделит до $100 миллионов на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Фонд Билла Гейтса выделит до $100 миллионов на борьбу с коронавирусом

18:24 05.02.2020 (обновлено: 18:25 05.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Благотворительный фонд основателя компании Microsoft, миллиардера Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделит до 100 миллионов долларов на борьбу с распространением коронавируса 2019-nCoV, говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.
Ранее сообщалось, что фонд выделяет 10 миллионов долларов на меры по сдерживанию распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае и странах Африки. Согласно заявлению, новое финансирование в размере до 100 миллионов долларов будет включать выделенные в январе 10 миллионов.
"Сегодня Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что немедленно выделит до 100 миллионов долларов для глобальной борьбы с новым коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в заявлении.
Как поясняется в заявлении, фонд выделит "до 20 миллионов долларов на ускорение выявления, изоляции и лечения" людей, у которых был найден коронавирус, чтобы "прекратить передачу вируса и сдержать распространение заболевания". Фонд отмечает, что средства будут направлены многопрофильным организациям, таким как ВОЗ и Центры США по контролю и профилактике заболеваний. Поддержка также будет направлена национальным органам здравоохранения Китая и других стран, в которых есть подтвержденные случаи заболевания.
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Кроме того, будут также выделены средства в размере до 20 миллионов долларов на обеспечение защиты уязвимого населения в Африке и Южной Азии.
"Фонд предоставит до 20 миллионов долларов США, чтобы помочь органам общественного здравоохранения в Африке и Южной Азии укрепить их центры неотложной помощи, реализовать эффективные меры по эпидемиологическому надзору и повысить их способность безопасно изолировать и лечить подтвержденные случаи", - говорится в заявлении.
Еще до 60 миллионов долларов пойдут на ускорение поиска, разработки и тестирования вакцин, методов лечения и диагностики для коронавируса 2019-nCoV.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
12162015
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Распространение нового коронавирусаБилл ГейтсСШАВ мире
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