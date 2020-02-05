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В Испании задержали мошенников, получавших пенсии за умерших людей
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РИА Новости

В Испании задержали мошенников, получавших пенсии за умерших людей

18:20 05.02.2020
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© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
МАДРИД, 5 фев – РИА Новости. Испанская полиция раскрыла мошенническую схему, состоявшую в получении пенсий за умерших людей, в общей сложности подозреваемые незаконно получили из государственной казны 6,4 миллиона евро, говорится в сообщении Национальной полиции.
В большинстве случаев пенсии за умерших получали родственники.
Помимо одиннадцати задержанных в прошлом году расследование ведется в отношении еще 25 подозреваемых по 55 случаям мошенничества с социальным страхованием, подделке документов и незаконного присвоения средств. Всего подобные истории были зафиксированы в 21 испанской провинции.
В одном из случаев подозреваемая пришла в банк в сопровождении актрисы, которая выдавала себя за ее мать, умершую за четыре года до этого, чтобы забрать пенсионные. Всего женщина присвоила 74 тысячи евро, которые поступали на этот счет в течение двадцати лет.
Задержан также банковский служащий, который занимался подделкой документов, принадлежавщих умершей женщине, - пенсионные с ее счета были сняты 62 раза. Для того, чтобы ввести в заблуждение коллег, операции с этим счетом он проводил, когда к нему подходили клиентки пожилого возраста.
Не все участники подобного мошенничества предстанут перед судом: некоторые уже умерли, другие тяжело больны, часть живут за границей.
Российские рубли
7 апреля 2019, 22:07
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в 150 тысяч рублей
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