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Израиль ограничил рыболовную зону сектора Газа в ответ на пуски ракет
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РИА Новости

Израиль ограничил рыболовную зону сектора Газа в ответ на пуски ракет

18:18 05.02.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные в городе Рамаллах
© AP Photo / Majdi Mohammed
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев - РИА Новости. Израиль сократил площадь рыболовной зоны сектора Газа в ответ на запуски ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью, сообщает подразделение минобороны Израиля, занимающееся координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT).
"Рыболовная зона сектора Газа была сокращена с 15 до 10 морских миль, начиная с сегодня 16.00 до дальнейшего распоряжения ", - говорится в заявлении COGAT в Twitter.
Отмечается, что решение было принято в свете "продолжающихся пусков ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в сторону Израиля, что является нарушением суверенитета Израиля".
С начала февраля армия Израиля сообщала о ряде случаев пусков ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью. В ответ израильские военные наносили удары по целям движения ХАМАС.
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