В Госдуме поддержали проект о выпуске аналогов импортных лекарств

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал правительственный законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента.

Комитет по охране здоровья является соисполнителем по законопроекту, ответственный - комитет по госстроительству и законодательству.

Согласно проекту закона, правительство РФ получит право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Кроме того, предлагается установить, что методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются правительством Российской Федерации.

Как ранее пояснял глава ФАС Игорь Артемьев, законопроект, прежде всего, касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями. По словам Артемьева, в мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов, и в том случае, если иностранная фирма, обладающая патентом на лекарства, будет необоснованно завышать цены либо прямо отказываться от поставок на территорию России, то правительство РФ сможет выдать соответствующее разрешение российской научной лаборатории на синтез этого лекарства, при том РФ заплатит "справедливую цену" патентообладателю.

Думский комитет в проекте заключения на проект отмечает, что механизм так называемого "принудительного лицензирования", предусмотренный законопроектом, направлен, в том числе, на профилактику и нивелирование последствий санкционного давления на Российскую Федерацию.

"При этом, по мнению комитета, положения законопроекта должны применяться только в исключительных случаях и с всесторонним изучением конкретных обязательств, с учетом того, что применение такого механизма не может гарантировать производство качественных, эффективных и безопасных воспроизведённых лекарственных препаратов, полностью идентичных оригинальным", - говорится в проекте заключения (имеется в распоряжении РИА Новости).