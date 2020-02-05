Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T18:15+0300
https://ria.ru/20200205/1564294100.html
В Госдуме поддержали проект о выпуске аналогов импортных лекарств
https://cdn24.img.ria.ru/images/154808/38/1548083864_0:182:3000:1870_1036x0_80_0_0_c608ea23dfb9637b13690599e5011d1a.jpg
РИА Новости

В Госдуме поддержали проект о выпуске аналогов импортных лекарств

18:15 05.02.2020
258
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал правительственный законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента.
Комитет по охране здоровья является соисполнителем по законопроекту, ответственный - комитет по госстроительству и законодательству.
Согласно проекту закона, правительство РФ получит право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.
Кроме того, предлагается установить, что методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются правительством Российской Федерации.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
16 декабря 2019, 14:50
Минздрав и ФАС смогут пересматривать и снижать цены на лекарства
Как ранее пояснял глава ФАС Игорь Артемьев, законопроект, прежде всего, касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями. По словам Артемьева, в мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов, и в том случае, если иностранная фирма, обладающая патентом на лекарства, будет необоснованно завышать цены либо прямо отказываться от поставок на территорию России, то правительство РФ сможет выдать соответствующее разрешение российской научной лаборатории на синтез этого лекарства, при том РФ заплатит "справедливую цену" патентообладателю.
Думский комитет в проекте заключения на проект отмечает, что механизм так называемого "принудительного лицензирования", предусмотренный законопроектом, направлен, в том числе, на профилактику и нивелирование последствий санкционного давления на Российскую Федерацию.
Очередь в регистратуру детской поликлиники
Вчера, 16:35
В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой
"При этом, по мнению комитета, положения законопроекта должны применяться только в исключительных случаях и с всесторонним изучением конкретных обязательств, с учетом того, что применение такого механизма не может гарантировать производство качественных, эффективных и безопасных воспроизведённых лекарственных препаратов, полностью идентичных оригинальным", - говорится в проекте заключения (имеется в распоряжении РИА Новости).
Комитет на заседании в среду принял решение законопроект поддержать. При этом глава комитета Дмитрий Морозов предложил создать рабочую группу для доработки законопроекта ко второму чтению. "Надо посмотреть международную практику", - считает парламентарий.
Наталья Дыдышко с сыном после очередного курса химиотерапии
4 декабря 2019, 08:00Специальный репортаж
Кто спасет оставшихся без лекарств пациентов
2301010
Обсудить 3
Дмитрий МорозовФедеральная антимонопольная служба РФКомитет ГД по охране здоровьяГосдума РФИгорь АртемьевРоссияОбщество
Рекомендуем
Роберт О'Брайен
Советник Трампа заявил, что США хотят хороших отношений с Россией
Знак Шипы на автомобиле
Росавтодор прокомментировал идею отказа от шипованных шин
Девушка заполняет анкету
Ученые выяснили последствия изучения языков для мозга
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин выступил против объединения российских регионов
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ рассказал о планах координации с правительством
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Раскольник Филарет Денисенко
Эксперт прокомментировал отстранение Филарета от "синода ПЦУ"
Израильские военные в городе Рамаллах
Израиль ограничил рыболовную зону сектора Газа в ответ на пуски ракет
Сотрудник полиции
В Москве "заминировали" все вузы
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Внутри храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной
Московский храм Иоанна Богослова на Бронной вернули РПЦ
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в этом году
Автомобиль испанской полиции
В Испании задержали мошенников, получавших пенсии за умерших людей
Роберт О'Брайен
США надеются на развитие прогресса, достигнутого на саммите в Париже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния